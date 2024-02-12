Глава МИД Армении и представитель Госдепа поговорили о событиях на Южном Кавказе

Руководитель армянского внешнеполитического ведомства пообщался в пятницу с представителем Госдепа США на тему безопасности в регионе. Переговоры состоялись в Германии.
Вечером 16 февраля глава МИД Армении провел встречу со старшим советником Соединенных Штатов по переговорам на Кавказе. Об этом рассказали в армянском министерстве.
Диалог Арарата Мирзояна и Луиса Боно состоялся на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Центральной темой беседы стали вопросы региональной безопасности.
"Собеседники обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе, а также затронули последние события в регионе. Состоялся обмен мнениями по вопросам повестки двустороннего партнерства между Арменией и США"
– пресс-служба МИД