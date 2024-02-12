Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Глава МИД Армении и представитель Госдепа поговорили о событиях на Южном Кавказе

Представитель Госдепа США Луис Боно и глава МИД Армении Арарат Мирзоян
© Фото: сайт министерства иностранных дел Армении
Руководитель армянского внешнеполитического ведомства пообщался в пятницу с представителем Госдепа США на тему безопасности в регионе. Переговоры состоялись в Германии.

Вечером 16 февраля глава МИД Армении провел встречу со старшим советником Соединенных Штатов по переговорам на Кавказе. Об этом рассказали в армянском министерстве.

Диалог Арарата Мирзояна и Луиса Боно состоялся на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Центральной темой беседы стали вопросы региональной безопасности.

"Собеседники обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе, а также затронули последние события в регионе. Состоялся обмен мнениями по вопросам повестки двустороннего партнерства между Арменией и США"

– пресс-служба МИД

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1480 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Москва призвала Ереван не верить Западу

Москва призвала Ереван не верить Западу

Пашинян назвал главную цель внешней политики Армении

Пашинян назвал главную цель внешней политики Армении

Малые АЭС все же могут быть построены в Армении

Малые АЭС все же могут быть построены в Армении

Пашинян и посол США обсудили углубление сотрудничества

Пашинян и посол США обсудили углубление сотрудничества

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы