Глава МИД Армении и представитель Госдепа поговорили о событиях на Южном Кавказе

Руководитель армянского внешнеполитического ведомства пообщался в пятницу с представителем Госдепа США на тему безопасности в регионе. Переговоры состоялись в Германии.

Вечером 16 февраля глава МИД Армении провел встречу со старшим советником Соединенных Штатов по переговорам на Кавказе. Об этом рассказали в армянском министерстве.

Диалог Арарата Мирзояна и Луиса Боно состоялся на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Центральной темой беседы стали вопросы региональной безопасности.

"Собеседники обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе, а также затронули последние события в регионе. Состоялся обмен мнениями по вопросам повестки двустороннего партнерства между Арменией и США" – пресс-служба МИД