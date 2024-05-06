Глава ДУМ России поблагодарил Эрдогана за позицию по сектору Газа

Равиль Гайнутдин на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил его за внимание к конфликту в секторе Газа. Он также поздравил президента со 100-летием республики.

Руководитель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин стал участником всемирного консультативного совещания исламских ученых в Стамбуле, пишет ДУМ РФ.

Отмечается, что мероприятие прошло с участием турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и мусульманских лидеров со всего мира в дворцовом комплексе Долмабахче.

В ходе встречи Гайнутдин выразил благодарность президенту Турции за его внимание к конфликту в секторе Газа. Он также поздравил Эрдогана и турецкий народ со 100-летием республики.

«Всемирное консультативное совещание исламских ученых, которое открылось сегодня в Стамбуле - важное мероприятием в сплочении мусульманских лидеров со всего мира в солидарности с мирным населением сектора Газа»

- Равиль Гайнутдин