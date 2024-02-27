Глава ДУМ России обратился к мусульманам по случаю начала Рамадана

ДУМ РФ напомнило даты поста в месяц Рамадан в 2024 году, а Гайнутдин обратился к верующим. Он отметил, что в священный месяц Аллах особенно милостив.

У мусульман сегодня начинает месяц поста Рамадан, об этом говорится на сайте Духовного управления мусульман России.

"Согласно лунному календарю, месяц Рамадан в 2024 году наступает с заходом солнца 10 марта. Первым днем поста следует считать 11 марта, последним днем - 9 апреля. Ураза-байрам состоится в нынешнем году 10 апреля»

– ДУМ РФ

В сообщении также напоминается о проведении дополнительной молитвы таравих. В 2024 году она совершается с 10 марта по 8 апреля включительно.

"Рамадан - это месяц, в который Аллах особенно щедр и милостив. Нам всем следует проявить особое усердие в мольбах и молитвах. Просить Всевышнего о здравии и благополучии членов наших семей, о мире и благоденствии в нашем Отечестве, о благом нраве подрастающего поколения и о тех, кто защищает интересы нашего государства на специальной военной операции. В этот благодатный месяц мы неустанно будем молиться и о прекращении кровопролития на Святой земле"

– глава ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин

В Священные месяц вступают не только россияне, исповедующие ислам, но и мусульмане всего мира.