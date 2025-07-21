Глава Агентства сельского развития Грузии стал фигурантом уголовного дела

Грузинские правоохранители задержали начальника департамента Агентства сельского развития Грузии, подозреваемого в мошенничестве – ему и другим обвиняемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Фигурантом нового уголовного дела, возбужденного по уголовному делу о мошенничестве с грантами, стал начальник департамента управления проектами и технической помощи Агентства сельского развития, говорится в сообщении следственной службы Минфина Грузии.

Как выяснило следствие, глава департамента стал соучастником 11 человек за мошенническое присвоение грантов, выданных в рамках "Государственной программы софинансирования сельскохозяйственной техники" на общую сумму 826 815 лари, передает Sputnik Грузия.

Начальник департамента Агентства потакал и способствовал преступной деятельности группы задержанных, которые в 2021-2024 неоднократно обращались в ведомство от имени различных бенефициаров и представляли поддельные счета-фактуры, товарные накладные, акты приема-передачи техники и аудиторские заключения.

Агентство перечислило обвиняемым на приобретение сельскохозяйственной техники значительные средства, теперь всех обвиняемых ждет суд, а сроки их тюремного заключения могут составить от 7 до 10 лет, рассказали в Минфине страны.