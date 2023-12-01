Гинухский перевал расчистили и открыли в Дагестане

Расположенный в муниципальном образовании Бежтинский участок Гинухский перевал снова доступен для проезда. Ранее он был закрыт из-за сильного снегопада.

Гинухский перевал освобожден от снежных заносов, сообщает Дагестанавтодор.

В ведомстве заверили автомобилистов, что движение транспорта там идет штатно.

Перевал был закрыт из-за сильного снегопада сегодня утром. Тогда в Дагестанавтодоре уточнили, что работы по расчистке уже ведутся.

Что такое Гинухский перевал?

Гинухский (или Генухский) перевал находится на территории МО Бежтинский участок. Он занимает отрезок с 12 по 19 км дороги Тлядал-Бежта-Кидеро. Высота над уровнем моря – 2500 м.

Зимой из-за плохой погоды дорога здесь часто закрыта. Проезд блокируется, в частности, после снегопадов, которые становятся причиной лавинной опасности.