Гимнасты из Азербайджана завоевали награды международного турнира в Каире

Гимнасты из сборной Азербайджана завоевали золото и бронзу международного турнира, проходящего в Каире.
Участники азербайджанской сборной по аэробной гимнастике завоевали медали на международном турнире Pharaoh's Cup, который проходит в Каире.
Как сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана (AGF), золото в копилку сборной положил гимнаст Владимир Долматов. Бронзу завоевала Медина Мустафаева. Уточняется, что медали гимнасты получили за выступление в индивидуальной программе.
Также успешно выступили «пре-юниоры»: они прошли в финал соревнований в индивидуальной программе.