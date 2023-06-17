Гимнасты из Азербайджана завоевали награды международного турнира в Каире

Опубликовано: 23:05, 17 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гимнасты из сборной Азербайджана завоевали золото и бронзу международного турнира, проходящего в Каире.

Участники азербайджанской сборной по аэробной гимнастике завоевали медали на международном турнире Pharaoh's Cup, который проходит в Каире.

Как сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана (AGF), золото в копилку сборной положил гимнаст Владимир Долматов. Бронзу завоевала Медина Мустафаева. Уточняется, что медали гимнасты получили за выступление в индивидуальной программе.

Также успешно выступили «пре-юниоры»: они прошли в финал соревнований в индивидуальной программе.