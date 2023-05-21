В Баку завершилось 39-е первенство Европы по художественной гимнастике

Опубликовано: 21:55, 21 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столице Азербайджана состоялся заключительный день 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике. В воскресенье на соревнованиях были разыграны шесть комплектов наград.

В воскресенье в Баку завершился 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. В соревнованиях, прошедших в азербайджанской столице с 17 по 21 мая, участвовали несколько сотен гимнасток из 38 стран мира.

Индивидуальные соревнования

В упражнениях с обручем золотую медаль завоевала украинка Виктория Оноприенко (33,25 балла). Второй стала Ади Ася Катц из Израиля (32,60), третье – представительница Болгарии Боряна Калейн (32,25).

В упражнениях с мячом первой стала итальянка София Раффаэли, набравшая 33,65 балла. Серебряная медаль досталась болгарской спортсменке Стиляне Николовой (33,35), "бронзу" завоевала азербайджанка Зохра Агамирова (32,85).

Итальянка София Раффаэли стала обладательницей награды высшей пробы также в упражнениях с булавами (33,0 балла). Второе место досталось болгарке Боряне Калейн, третье – представительнице Словении Екатерине Веденеевой (31,70).

В упражнениях с лентой первой стала Дарья Варфоломеев, выступающая за Германию (32,25 балла). Второе и третье место досталось двум спортсменкам из Болгарии. "Серебро" завоевала Ева Брезалиева (31,60), а "бронзу" – Стиляна Николова (31,55).

В индивидуальном многоборье золотая медаль у Боряны Калейн из Болгарии, набравшей 131,000 балла. "Серебро" получила София Раффаэли из Италии (129,550), "бронза" у еще одной представительницы Болгарии Стиляны Николовой (129,500).

Групповые соревнования

В командных упражнениях с тремя лентами и двумя мячами золотую медаль завоевала сборная Азербайджана. Для азербайджанских гимнасток это первая награда высшей пробы, завоеванная на командных соревнованиях на первенстве Европы. В финале они показали результат (32.250 балла). "Серебро" досталось сборной Израиля (32.150 балла), а "бронза" – команде Испании (31.200 балла).

В командных упражнениях с пятью обручами "золото" выиграли представительницы Израиля (35,800 балла). Вторую строчку заняли болгарские гимнастки (35,350), а третью – итальянские (34,950).

В командном многоборье сильнее всех оказалась сборная Болгарии, набравшая 68,050 балла. Серебряную медаль получили гимнастки из Израиля (67,300), "бронзу" завоевала команда Азербайджана (65,400).