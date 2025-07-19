Германия одобрила экспорт в Турцию 40 истребителей

Берлин одобрил поставку Турции истребителей Eurofighter Typhoon.

Анкара договорились с ФРГ о поставках истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon. Берлин одобрил экспорт 40 самолетов, информирует Spiegel.

Согласно информации издания, Турция пыталась договориться о поставках еще два года назад, однако администрация экс-канцлера Олафа Шольца выступила против одобрения сделки.

Нынешняя сделка была одобрена на уровне Федерального совета безопасности.

Отметим, что Анкара также пытается договориться с США о поставках истребителей пятого поколения F-35. Вашингтон ранее блокировал возможность поставок этих самолетов в Турцию.