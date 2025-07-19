Вестник Кавказа

Германия одобрила экспорт в Турцию 40 истребителей

Германия одобрила экспорт в Турцию 40 истребителей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Берлин одобрил поставку Турции истребителей Eurofighter Typhoon.

Анкара договорились с ФРГ о поставках истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon. Берлин одобрил экспорт 40 самолетов, информирует Spiegel. 

Согласно информации издания, Турция пыталась договориться о поставках еще два года назад, однако администрация экс-канцлера Олафа Шольца выступила против одобрения сделки. 

Нынешняя сделка была одобрена на уровне Федерального совета безопасности. 

Отметим, что Анкара также пытается договориться с США о поставках истребителей пятого поколения F-35. Вашингтон ранее блокировал возможность поставок этих самолетов в Турцию.

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