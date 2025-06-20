Вестник Кавказа

Georgian Airways отменила рейсы в Тель-Авив

Georgian Airways отменила рейсы в Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания Georgian Airways решила отменить все рейсы в Израиль из Тбилиси сегодня. Пассажиры могут либо обменять билеты, либо вернуть деньги.

Georgian Airways отменила все запланированные на 24 июня рейсы по маршруту из Тбилиси в Тель-Авив, рассказали в авиакомпании.

Пассажиры, купившие на них билеты, смогут обменять их или получить возврат денег.

Все остальные рейсы компании Georgian Airways выполняются согласно расписанию.

Напомним, что Израиль закрыл воздушное пространство после атаки американских ВВС на иранские ядерные объекты сегодня ночью.

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