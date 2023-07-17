Georgian Airways: неизвестный россиянин не покупал часть грузинской авиакомпании

Опубликовано: 18:18, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии опровергли распространенный оппозиционными СМИ фейк о покупке каким-то гражданином России какой-то доли в авиационной компании Georgian Airways. Журналистов попросили тщательно проверять информацию.

Грузинский флагман Georgian Airways опроверг информацию о якобы продаже доли в компании кому-то в России, распространенную оппозиционным телеканалом.

"Последняя ваша [телеканала "Мтавари Архи"] чепуха о том, что Тамаз Гаиашвили [основатель компании] продает акции Georgian Airways гражданину России или юридическому лицу, не соответствует действительности по той простой причине, что Тамаз Гаиашвили не владеет акциями Georgian Airways и, следовательно, не может ничего продать"

– авиакомпания

В заявлении подчеркивается, что ни один из акционеров перевозчика не планирует избавляться от своих долей.

В Georgian Airways призвали журналистов проверять полученную информацию перед публикацией, так как необоснованные скороспелые заявления вредят имиджу не только флагманской компании, но и самой Грузии.