Географический диктант напишут на Эльбрусе

19 ноября на склоне Эльбруса буден написан очередной Географический диктант. Для участия в акции необходимо направить заявку и написать небольшое эссе о собственном географическом открытии.
Любители и знатоки географии смогут продемонстрировать свои знания на Эльбрусе. Здесь на южном склоне стартует очередная просветительская акция.
«Впервые на Эльбрусе, на высоте 3 912 метров над уровнем моря, зарегистрирована самая высокогорная площадка Географического диктанта, который пройдет 19 ноября по всей стране и за ее пределами»
– «Кавказ.РФ»
Уточняется, что писать диктант будут в отеле на южном склоне горы.
Всем желающим принять участие, нужно отправить заявку на сайт организаторов. Также от кандидата требуется эссе о собственных, пусть небольших, географических открытиях.