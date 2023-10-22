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Географический диктант напишут на Эльбрусе

Географический диктант напишут на Эльбрусе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
19 ноября на склоне Эльбруса буден написан очередной Географический диктант. Для участия в акции необходимо направить заявку и написать небольшое эссе о собственном географическом открытии.

Любители и знатоки географии смогут продемонстрировать свои знания на Эльбрусе. Здесь на южном склоне стартует очередная просветительская акция.

«Впервые на Эльбрусе, на высоте 3 912 метров над уровнем моря, зарегистрирована самая высокогорная площадка Географического диктанта, который пройдет 19 ноября по всей стране и за ее пределами»

– «Кавказ.РФ»

Уточняется, что писать диктант будут в отеле на южном склоне горы.

Всем желающим принять участие, нужно отправить заявку на сайт организаторов. Также от кандидата требуется эссе о собственных, пусть небольших, географических открытиях.

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