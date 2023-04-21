Во Владикавказе пройдет «Неурок географии»

Опубликовано: 11:02, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Концерты, лекции и мастер-класс ждут участников «Неурока географии». Во Владикавказе мероприятие пройдет 25 апреля.

Владикавказ станет одной из площадок проекта Русского географического общества «Неурок географии», в рамках которого в республиканской столице пройдет концерта при участии национального эстрадного оркестра имени Кима Суанова. За каждой лекцией будет следовать музыкальное выступление.

По словам организаторов мероприятия, «неурок» отличается от стандартного школьного урока, так как превращает процесс познания в занимательное путешествие и увлекательную игру.

Также для участников будут проводиться мастер-классы, экскурсии, практические занятия и походы.

«Неурок географии» во Владикавказе состоится 25 апреля.