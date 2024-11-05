Вестник Кавказа

Генслужбу аудита Грузии возглавил бывший Генпрокурор страны

Генслужбу аудита Грузии возглавил бывший Генпрокурор страны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экс-генпрокурор Грузии стал новым руководителем Генслужбы аудита. Ранее эту должность занимал Цотне Кавлашвили.

Новым главой Генеральной службы аудита Грузии стал Георгий Габиташвили, занимавший ранее должность Генпрокурора страны. Об этом сообщают 11 июня местные средства массовой информации.

За кандидатуру Габиташвили проголосовали 84 депутата парламента. На новом для себя посту он сменит Цотне Кавлашвили, объявившего о своей отставке в начале текущего месяца.

Должность Генпрокурора республики пока остается вакантной. Кандидатуру нового руководителя ведомства парламенту представит Прокурорский совет. 

Напомним, Габиташвили занимал должность Генпрокурора с 2013 года.
 

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