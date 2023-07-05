Генсек ОПЕК едет в Россию

Глава ОПЕК в этом году собирается приехать в РФ. О своих планах Хайсам аль-Гайс сам рассказал журналистам в Вене. По его словам, поездка может состояться осенью.
Визит генсека ОПЕК в РФ может состояться до конца года - о нем поведал сам Хайсам аль-Гайс на семинаре, который проводил картель.
"Я планирую посетить Россию, возможно, в октябре на Энергонеделю в Москве"
– глава ОПЕК
Этот визит станет первой для аль-Гайса поездкой в Россию.
VIII Международный семинар ОПЕК стартовал сегодня в Вене. Часть его мероприятий намечена и на завтра.