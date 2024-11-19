Генсек ООН призвал Грузию отказаться от насилия

События в Грузии прокомментировал генсек ООН Антониу Гутерриш. Он призвал всех участников протестов и местную власть воздержаться от насилия и перейти к мирному решению конфликта.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны в Грузии воздержаться от насильственных действий и перейти к диалогу, чтобы решить разногласия, подчеркнул пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик на фоне протестов в Тбилиси.

«Генеральный секретарь призывает всех акторов воздержаться от действий, которые могут привести к очередному насилию, и попытаться разрешить разногласия путем диалога»

- Стефан Дюжаррик

Он передал, что ООН беспокоят события, что происходят в Грузии, и подчеркнул, что в организации уважают свободу слова и мирных собраний. Все нарушения прав человека должны быть расследованы, добавил пресс-секретарь ООН.