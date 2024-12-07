Генсек ООН поздравил премьера и президента Грузии

Глава ООН Антониу Гутерриш направил письма премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе и президенту этой страны Михаилу Кавелашвили. В них руководитель международной организации поздравил политиков с получением высоких постов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил руководителей Грузии с назначением на их посты – соответствующие письма глава организации послал премьеру Ираклию Кобахидзе и президенту Михаилу Кавелашвили.

Поздравления Ираклию Кобахидзе

Обращаясь к грузинскому премьер-министру, Гутерриш заявил, что ООН надеется на углубление сотрудничества с Тбилиси в таких сферах, как реализация целей в области устойчивого развития до 2030 года, а также в рамках пакта будущего.

Глава ООН напомнил, что в число приоритетов организации входит работа над упрочением регионального мира и безопасности, добавив, что власти Грузии и ее народ в случае необходимости получат поддержку ООН.

"Я поддерживаю все усилия по содействию мирному диалогу, поддержанию верховенства закона и обеспечению уважения прав человека. Кроме того, я настоятельно призываю вас продолжать уделять первостепенное внимание гендерному равенству на ваших правительственных и руководящих должностях"

– генсек ООН

Поздравления Михаилу Кавелашвили

В обращении к президенту Грузии еще раз сообщил о готовности возглавляемой им организации развивать сотрудничество с Грузией.

"Грузия является ценным партнером Организации Объединенных Наций, и я рассчитываю на углубление нашего сотрудничества для достижения наших общих целей"

– генсек ООН