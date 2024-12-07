Генсек ООН поздравил премьера и президента Грузии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил руководителей Грузии с назначением на их посты – соответствующие письма глава организации послал премьеру Ираклию Кобахидзе и президенту Михаилу Кавелашвили.
Поздравления Ираклию Кобахидзе
Обращаясь к грузинскому премьер-министру, Гутерриш заявил, что ООН надеется на углубление сотрудничества с Тбилиси в таких сферах, как реализация целей в области устойчивого развития до 2030 года, а также в рамках пакта будущего.
Глава ООН напомнил, что в число приоритетов организации входит работа над упрочением регионального мира и безопасности, добавив, что власти Грузии и ее народ в случае необходимости получат поддержку ООН.
"Я поддерживаю все усилия по содействию мирному диалогу, поддержанию верховенства закона и обеспечению уважения прав человека. Кроме того, я настоятельно призываю вас продолжать уделять первостепенное внимание гендерному равенству на ваших правительственных и руководящих должностях"
– генсек ООН
Поздравления Михаилу Кавелашвили
В обращении к президенту Грузии еще раз сообщил о готовности возглавляемой им организации развивать сотрудничество с Грузией.
"Грузия является ценным партнером Организации Объединенных Наций, и я рассчитываю на углубление нашего сотрудничества для достижения наших общих целей"
– генсек ООН