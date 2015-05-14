Генсек ЦК Компартии Вьетнама прибыл в Баку

В Азербайджан прибыл генсекретарь ЦК Компартии Вьетнама. Руководитель партии проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым.

Генеральный секретарь ЦК коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл с государственным визитом в Азербайджан, сообщает пресс-служба президента республики.

Самолет с руководителем партии на борту приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, где были установлены государственные флаги обоих государств.

Отмечается, что в честь приезда высокого гостя в аэропорту был выстроен почетный караул. То Лама встретили замглавы правительства Ягуб Эюбов, замглавы МИД Эльнур Мамедов.

Стоит добавить, что в рамках визита у генсека состоятся переговоры с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.