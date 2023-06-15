Генпрокуроры России, Азербайджана и Армении встретились в Санкт-Петербурге

Опубликовано: 20:43, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Российский, азербайджанский и армянский генпрокуроры провели сегодня переговоры в Санкт-Петербурге. Они подтвердили прежнее решение усилить превентивные меры для недопущения ситуаций, ведущих к эскалации на Южном Кавказе.

Сегодня в Санкт-Петербурге прошла трехсторонняя встреча генпрокуроров России, Азербайджана и Армении.

Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев и генпрокурор Армении Анна Вардапетян прибыли в Северную столицу РФ по приглашению российского коллеги Игоря Краснова. Состоялись трехсторонние переговоры, это пятая встреча генпрокуроров трех стран с 2021 года.

Краснов поблагодарил коллег за конструктивное взаимодействие и усилия, прилагаемые для достижение мира и стабильности на Южном Кавказе, мир в регионе - залог общего благополучия азербайджанского и армянского народов. Также он высоко оценил эффективность трехстороннего формата и работу, которую стороны проделали для укрепления правопорядка и верховенства закона в регионе.

Азербайджанский генпрокурор подчеркнул, что республика полностью соблюдает положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и выразил мнение, что сотрудничество в этой области необходимо продолжать.

Камран Алиев указал на важное значение предоставления карт минных полей для защиты населения и окружающей среды. Также он привел примеры провокаций со стороны Армении, которые препятствуют установления мира в регионе. Он напомнил, что в апреле армянские военными взяли в плен двух азербайджанских военнослужащих, которые заблудились в Нахчыване из-за плохой видимости. Затем в Армении против них на основании ложных доказательств было возбуждено уголовное дело. Сегодня ВС Армении открыли огонь по военнослужащим погранслужбы Азербайджана на КПП «Лачин», в результате один военный был ранен.

В рамках трехсторонней встречи генпрокуроры обсудили ход исполнения заявлений, подписанных лидерами России, Азербайджана и Армении. Также стороны затронули вопросы дальнейшего сотрудничества в правовой сфере, что стало подтверждением достигнутой договоренности об усилении превентивных мер для предотвращения ситуаций, способных привести к напряженности.