Генпрокуроры из Центральной Азии посетили Шушу и Физули

Опубликовано: 20:38, 16 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Центрально-азиатская делегация по главе с генпрокурорами побывала 16 сентября в освобожденных и восстанавливаемых городах Шуша и Физули. Гости посетили Джызыр Дюзю, Гянджинские ворота, выставку, посвященную Гейдару Алиеву, оценили работы, которые Азербайджан проводит для восстановления региона.

Сегодня в азербайджанских городах Шуша и Физули побывали иностранные делегации от Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, а также представители ряд международных организаций.

Освобожденные территории Азербайджана посетили Генпрокуроры Казахстана Берик Асилов, Узбекистана, Нигматылла Юлдашев, Киргизии Курманкул Зулушев, заместитель Генпрокурора Туркменистана Алланазар Нязлиев. Также визит в Шушу и Физули совершили заместитель генсекретаря Организации экономического сотрудничества Жандос Асанов и представитель Исполнительного комитета СНГ Игорь Малашевич.

Иностранные гости в Шуше посетили Джыдыр Дюзю, побывали в мечетях Юхары Говхар Ага и Ашагы Говхар Ага, осмотрели Гянджинские ворота и другие памятники культуры. Делегаты были ознакомлены с последствиями действий армянских вандалов и работами Азербайджана по восстановлению города.

Делегаты побывали на центральной площади культурной столицы и увидели расстрелянные оккупантами бюсты Бюльбюля, Натаван, Узеира Гаджибейли, которые удалось вернуть из Армении по инициативе лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Бюсты лишь после освобождения Шуши были установлены на прежние места, это удалось благодаря усилиям президента АР Ильхама Алиева.

Гости побывали на выставке «Гейдар Алиев и Карабах», представляющей собрание редких фотографий, документов и видеоматериалов, отражающих заслуги лидера во всестороннем развитии Карабахского региона Азербайджана. В этом году отмечается 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева.

В Физули делегация увидела масштабы восстановительных работ - новые жилые кварталы, больницы, школы. Отметим, что возвести в городе среднюю школу No1 помог Узбекистан.