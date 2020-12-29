Вестник Кавказа

Генерал Хикмет Мирзаев стал замминистра обороны Азербайджана

Генерал Хикмет Мирзаев стал замминистра обороны Азербайджана
Освободитель Шуши, командующий силами спецназа Хикмет Мирзаев занял пост замглавы Минобороны Азербайджана. Он также стал командующим сухопутными войсками.

Генерал-лейтенант Хикмет Мирзаев, командующий силами спецназа, стал заместителем министра обороны Азербайджанской Республики.

Кроме того, он назначен командующим сухопутными войсками ВС АР.

Ранее эту должность занимал генерал-лейтенант Энвер Эфендиев.

Напомним, Хикмет Мирзаев воевал в Первой карабахской войне, принимал участие в четырехдневной войне 2016 года. Командовал силами спецназа ВС АР. В ходе Второй карабахской войны под его руководством азербайджанские спецназовцы освободили от армянской оккупации "жемчужину Карабаха" – город Шуша.

Хикмет Мирзаев был награжден несколькими орденами и медалями. В 1994 году указом Гейдара Алиева он был награжден орденом "Азербайджанское знамя". В 2015 году получил орден "За службу Отечеству" 3-й степени, в 2023-м – орден "Карабах". Имеет почетное звание Героя Отечественной войны.

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