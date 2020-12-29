Генерал Хикмет Мирзаев стал замминистра обороны Азербайджана

Освободитель Шуши, командующий силами спецназа Хикмет Мирзаев занял пост замглавы Минобороны Азербайджана. Он также стал командующим сухопутными войсками.

Генерал-лейтенант Хикмет Мирзаев, командующий силами спецназа, стал заместителем министра обороны Азербайджанской Республики.

Кроме того, он назначен командующим сухопутными войсками ВС АР.

Ранее эту должность занимал генерал-лейтенант Энвер Эфендиев.

Напомним, Хикмет Мирзаев воевал в Первой карабахской войне, принимал участие в четырехдневной войне 2016 года. Командовал силами спецназа ВС АР. В ходе Второй карабахской войны под его руководством азербайджанские спецназовцы освободили от армянской оккупации "жемчужину Карабаха" – город Шуша.

Хикмет Мирзаев был награжден несколькими орденами и медалями. В 1994 году указом Гейдара Алиева он был награжден орденом "Азербайджанское знамя". В 2015 году получил орден "За службу Отечеству" 3-й степени, в 2023-м – орден "Карабах". Имеет почетное звание Героя Отечественной войны.