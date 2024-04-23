Гендиректор-мошенник поплатится за срыв капремонта школы на Ставрополье

Житель Ставропольского края, похитивший 1,6 млн рублей на капитальном ремонте школы, который так и не был выполнен, проведет за решеткой 2,5 года, если не решит обжаловать приговор.

Генеральный директор компании признан виновным в особо крупном мошенничестве в Ипатово, сообщили в прокуратуре Ставрополья.

Преступление было совершено несколько лет назад. Еще в 2020 году городская школа № 1 должна была подвергнуться капремонту. Для его проведения был подписан контракт с компанией.

Однако подрядчик, как выяснилось позже, обманул заказчика, предъявив ему акты с ложными сведениями. Он исказил информацию и об объеме, и о стоимости выполненных работ.

"На основании подложных документов подрядной организации были перечислены более 1,6 млн рублей"

– прокуратура

В итоге гендиректор был признан виновным в особо крупном мошенничестве – ч.4, ст.159 Уголовного кодекса. Суд приговорил его к 2,5 годам в колонии общего режима.