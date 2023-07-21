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Где сегодня самое теплое море в Краснодарском крае?

Где сегодня самое теплое море в Краснодарском крае?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азовское и Черное моря прогреты одинаково, максимальная температура моря составляет 26 градусов. Где ее можно найти?

Купаться с комфортом в середине июля можно на всех курортах Краснодарского края, море прогрелось до 24-26 градусов.

Сегодня самая теплая вода зафиксирована на азовском курорте Приморско-Ахтарск, плюс 26.

Море на пляжах Ейска, Сочи, Темрюка, Новороссийска, Анапы, Геленджика достигло плюс 25.

Наиболее прохладное море сейчас в Туапсе, где недавно бушевала непогода. Там вода на градус холоднее, чем на соседних курортах.

Вода считается подходящей для купания, когда достигает плюс 22, обычно в Черном море это происходит во второй половине июня. Наиболее теплое море традиционно встречается в середине августа.

В выходные на кубанских курортах будет стоять сильная жара, синоптики обещают плюс 33 и высокий ультрафиолетовый индекс. Туристам в дневные часы лучше избегать солнца, на море лучше всего оправляться рано утром или после трех часов дня.

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