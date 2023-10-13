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Газовый хаб в Иране: "Газпром" изучит вопрос

Газовый хаб в Иране: &quot;Газпром&quot; изучит вопрос
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вопрос участия России в газовом хабе в Иране пока открыт. Предстоит изучить проект, этим займется "Газпром", сообщил Новак.

Россия станет участником газового хаба в Иране, если проект посчитают интересным, рассказал российский вице-премьер Александр Новак.

"Я думаю, что наша компания "Газпром" изучит этот вопрос, и, если это действительно реально и потенциально хороший проект, то, конечно, он будет в нем участвовать. И Россия в том числе. Но надо его оценить и изучить"

– Новак

Тегеран в начале лета выступил с идеей организации хаба. Большие запасы газа как в Иране, так и в соседних странах, могут стать преимуществом проекта.

Обсуждается вопрос участия в иранском хабе Катара, Туркменистана, России. Он разместится на северном берегу Персидского залива в провинции Бушер, там где находится самое крупное в мире нефтегазовое месторождение.

Иран заинтересован в газовом хабе с Россией

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