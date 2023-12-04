Гарибашвили: Грузия справилась с коррупцией лучше других

В преддверии саммита ЕС, на котором будет решаться вопрос о статусе кандидата для Грузии, грузинский премьер Ираклий Гарибашвили назвал Тбилиси лидером Восточной Европы по борьбе с коррупцией.

Сегодня, в Международный день борьбы с коррупцией, председатель правительства Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал заявление о превосходстве его республики над другими государствами в этой сфере.

Гарибашвили признал, что взятки в Грузии еще не искоренены, но в наступающем году для этого будет сделано все возможное, поскольку нулевая коррупция в стране является приоритетной целью его правительства.

"Грузия встречает Международный день борьбы с коррупцией с позиции регионального и международного лидера. В этом году мы приложили ещё больше усилий в направлении борьбы с коррупцией"

– Ираклий Гарибашвили

Председатель правительства Грузии обратил внимание, что не сами власти оценивают себя как лидеров борьбы с коррупцией – это делают различные уважаемые международные структуры, в частности, в World Justice Project республика стоит на 33 месте, входит в двадцатку наименее коррумпированных европейских стран и уверенно держит первое место в Восточной Европе.