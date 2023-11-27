Основатель крупнейшей авиакомпании Грузии отверг обвинения в коррупции 

Основатель самой крупной авиакомпании Грузии назвал ложью все обвинения в коррупции. По его словам, они совершенно безосновательны.

Основатель авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что все обвинения в коррупции в его адрес являются необоснованными.

"К сожалению, в грузинской политике очень часто стали звучать необоснованные обвинения со стороны политиков, которые потерпели поражение. Это говорит о явном дефиците морали"

– основатель авиаперевозчика



Он подчеркнул, что не занимался коррупцией ни до, ни после начала. Гаиашвили добавил, что всегда служил гражданской авиации и народу.

Кроме того, он попросил правительство и парламент сформировать следственную комиссию, которая займется изучением этого вопроса.

"Я готов свидетельствовать и отвечать перед народом и государством, но если обвинения, выдвинутые Гахарией и его партией, не подтвердятся, то в таком случае они должны быть привлечены к ответственности за клевету и ложные обвинения"

– основатель Georgian Airways

Ранее в партии "За Грузию" обвинили Гаиашвили в том, что он заключил коррупционную сделку с правящей партией "Грузинская мечта". Подтверждением этому является списание долгов авиаперевозчика.