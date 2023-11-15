Прямые рейсы из России в Грузию запускает Georgian Airways

Еще один прямой рейс соединит в ближайшее время Россию с Грузией. Его запуск анонсировали в петербургском аэропорту, из которого он и будет совершаться.

Добраться из Санкт-Петербурга в Тбилиси скоро можно будет прямым авиарейсом, сообщили в управляющей компании Пулково.

Его планирует запустить грузинский флагман Georgian Airways. Известна и дата первого полета: он состоится 10 декабря.

"Перелеты из аэропорта Пулково в Тбилиси будут выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям"

– пресс-релиз

Из Северной столицы воздушное судно будет вылетать в 04:55. В Тбилиси самолет прибудет в 09:30. Пассажиры будут находиться в воздухе в общей сложности чуть более трех с половиной часов.