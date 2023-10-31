Грузию свяжут прямые рейсы с Екатеринбургом

Между Екатеринбургом и Грузией авиаперевозчик Red Wings будет осуществлять прямые рейсы. Самолеты свяжут российский город с Тбилиси и Кутаиси.

Рейсы по прямому маршруту авиакомпании Red Wings начнут летать из Екатеринбурга в столицу Грузии и Кутаиси. Информация об этом была опубликована на странице авиаперевозчика.

Отмечается, что уже сейчас можно совершить полет в грузинскую столицу, запуск рейсов в Кутаиси намечен на начало следующего месяца.

"В предстоящем сезоне прямые рейсы будут выполняться в Тбилиси и Кутаиси. Полеты в Тбилиси уже начались, а в Кутаиси первый рейс отправится в начале декабря (3 декабря согласно данным онлайн-табло аэропорта)"

– пресс-служба Red Wings

Рейсы в Грузию будут совершаться несколько раз в неделю. Так, например, в воскресенье можно будет улететь в обоих направлениях. Кроме этого, в столицу Грузии самолеты будут вылетать по четвергам, а в Кутаиси по вторникам.

Отмечается, что на обоих маршрутах будут задействованы самолеты Superjet 100.