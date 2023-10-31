Грузию свяжут прямые рейсы с Екатеринбургом

Рейсы по прямому маршруту авиакомпании Red Wings начнут летать из Екатеринбурга в столицу Грузии и Кутаиси. Информация об этом была опубликована на странице авиаперевозчика.
Отмечается, что уже сейчас можно совершить полет в грузинскую столицу, запуск рейсов в Кутаиси намечен на начало следующего месяца.
"В предстоящем сезоне прямые рейсы будут выполняться в Тбилиси и Кутаиси. Полеты в Тбилиси уже начались, а в Кутаиси первый рейс отправится в начале декабря (3 декабря согласно данным онлайн-табло аэропорта)"
– пресс-служба Red Wings
Рейсы в Грузию будут совершаться несколько раз в неделю. Так, например, в воскресенье можно будет улететь в обоих направлениях. Кроме этого, в столицу Грузии самолеты будут вылетать по четвергам, а в Кутаиси по вторникам.
Отмечается, что на обоих маршрутах будут задействованы самолеты Superjet 100.