Вестник Кавказа

Гайнутдин вновь стал председателем ДУМ России

Гайнутдин вновь стал председателем ДУМ России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве прошел съезд Духовного управления мусульман России. На нем делегаты единогласно переизбрали Равиля Гайнутдина на пост главы ДУМ РФ.

Съезд Духовного управления мусульман России состоялся в Соборной мечети Москвы. На нем состоялись выборы главы мусульманской организации.

Делегаты съезда единогласно выбрали на эту должность действующего председателя и муфтия Равиля Гайнутдина. В голосовании участвовали 129 представителей из 62 регионов.

По новому уставу ДУМ Гайнутдин становится главным муфтием. Он избран на новый пятилетний срок. Глава приступает к своим обязанностям с момента переизбрания.

Стоит отметить, что Гайнутдин возглавляет Духовное управление мусульман РФ с 1994 года.

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