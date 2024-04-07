Гайнутдин вновь стал председателем ДУМ России

В Москве прошел съезд Духовного управления мусульман России. На нем делегаты единогласно переизбрали Равиля Гайнутдина на пост главы ДУМ РФ.
Съезд Духовного управления мусульман России состоялся в Соборной мечети Москвы. На нем состоялись выборы главы мусульманской организации.
Делегаты съезда единогласно выбрали на эту должность действующего председателя и муфтия Равиля Гайнутдина. В голосовании участвовали 129 представителей из 62 регионов.
По новому уставу ДУМ Гайнутдин становится главным муфтием. Он избран на новый пятилетний срок. Глава приступает к своим обязанностям с момента переизбрания.
Стоит отметить, что Гайнутдин возглавляет Духовное управление мусульман РФ с 1994 года.