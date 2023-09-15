Гагра стала самым дорогим из популярных у туристок направлений

Опубликовано: 15:45, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Россиянки любят отдыхать на море. Главной локацией признан Сочи, Гагра вошла в топ-3, но оказалась самым дорогим курортом.

Где отдохнуть женщине летом? Чаще всего российские туристки предпочитают проводить отпуск летом и в начале осени на морском побережье - Кубань, Абхазия, Крым, следует из исследования сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Самым востребованным направлением среди туристок стал Сочи, почти 40% путешественниц выбрали именно этот курорт. Второе место занимает Анапа - 9%, третье - Гагра, выбранная 5% туристок. Где еще отдыхают россиянки? Популярны такие города, как Санкт-Петербург, Кисловодск, Геленджик, Ялта, Феодосия, Кабардинка, Алушта. Минимальная средняя продолжительность отдыха туристок составляет шесть дней, максимальная - одиннадцать.

Доступнее всего жилье оказалось в Феодосии - чуть более 1,9 тыс рублей, и в Анапе - менее 2,1 тыс рублей. Дороже всего оказалось остановиться на отдых в Гагре - в среднем ночь стоит 3,65 тыс рублей, а также в Ялте - 3,3 тыс рублей.