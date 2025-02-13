G7 призвала Израиль и Иран не нарушать перемирие

Страны G7 выпустили совместное заявление по ситуации вокруг конфликта Ирана и Израиля. В частности, в нем содержится призыв отказаться от дестабилизfции и не нарушать перемирие.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) попросили Израиль и Иран отказаться от действий по дестабилизации региона и соблюдать перемирие. Об этом сказано в совместном заявлении глав МИД.

Они также обратились к Исламской Республике с призывом воздерживаться от "неоправданного обогащения" урана.

"Мы подтверждаем, что Иран никогда не может иметь ядерного оружия, и призываем Иран воздержаться от возобновления неоправданной деятельности по обогащению"

– главы МИД стран G7

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что сторонам конфликта следует вернуться за стол переговоров, направленных на выработку устойчивого соглашения, а Ирану нужно полностью сотрудничать с МАГАТЭ.

Напомним, конфликт между Израилем и Ираном обострился после атаки, совершенной ВВС еврейского государства на военные и ядерные объекты Исламской Республики в ночь с 12 на 13 июня. В Израиле объяснили, что приняли решение об ударах в связи с тем, что Иран вплотную приблизился к созданию ядерного оружия и угрожал мировой безопасности. В ночь с 21 на 22 июня атаку на Иран совершили уже США, а через несколько дней после этого стало известно, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня.