G20 ожидает смягчения позиции Вашингтона по торговым тарифам– СМИ

Bloomberg: G20 фиксирует изменение позиции США по пошлинам в сторону компромисса.

Главы экономических ведомств стран G20 фиксируют смягчение позиции США на переговорах по торговым пошлинам. Как отмечает Bloomberg, это может быть связано с необходимостью Вашингтона вести сложные переговоры со множеством государств.

"Один министр сообщил, что они наблюдают смягчение позиции США в переговорах, возможно, из-за трудностей, с которыми сталкивается Белый дом, ведя так много торговых войн одновременно... Другой министр сказал, что, по их мнению, независимо от того, что произойдет к 1 августа, этот вопрос вряд ли будет закрыт окончательно"

– Bloomberg

Как отметил источник Bloomberg в G20, сейчас прорабатывается вопрос о формировании крупной коалиции для эффективного противодействия дальнейшим шагам со стороны Вашингтона. В G20 готовы продолжать построение открытого глобального рынка без США.

Напомним, что ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что 1 августа станет дедлайном для заключения торговых сделок о пошлинах с Вашингтоном.