Футбольный матч "Ростова" и ЦСКА пройдет при любой погоде

Сегодня на стадионе "Ростов Арена" пройдет большое футбольное событие – матч между местным ФК "Ростов" и столичным профессиональным футбольным клубом ЦСКА, причем пройдет он даже если в Ростове выпадет снег.

Сегодня в 18:15 на ростовском стадионе "Ростов Арена" стартует матч ФК "Ростов" и ПФК ЦСКА, в ожидании наплыва болельщиков городские власти объявили о дополнительных автобусах на всех маршрутах к стадиону, информирует пресс-служба администрации города.

Дополнительные автобусы начнут курсировать за два часа до игры и будут ходить до 21 часа, сообщили в администрации, передает "АиФ-Ростов".

Хотя прогноз погоды неутешительный, в ЦСКА заверили, что матч состоится в любом случае – для этого столичные армейцы везут на игру в Ростов-на-Дону свои красные мячи.

"Мы не знаем, с какой погодой столкнемся на матче в Ростове-на-Дону, поэтому, учитывая недавние проблемы с мячами, мы везем свои"

- Telegram-канал ПФК ЦСКА

Напомним, мячи яркого цвета позволяют футболистам играть на заснеженном поле их хорошо видно на заснеженном поле.