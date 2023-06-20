Футбольные клубы стран Южного Кавказа узнали соперников по квалификации Лиги чемпионов

Во вторник, 20 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2023/24.
По ее итогам своих соперников узнали азербайджанские, армянские и грузинские клубы.
Агдамский "Карабах" сыграет на этой стадии с клубом "Линкольн" из Гибралтара, тбилисское "Динамо" встретится с "Астаной", а ереванский "Урарту" поспорит за выход в следующий раунд с боснийским "Зриньски".
Жеребьевка первого отборочного раунда выглядит следующим образом:
Группа 1
"Хеккен" (Швеция) — "Нью-Сейнтс" (Уэльс)
"Балкани" (Косово) — "Лудогорец" (Болгария)
"Шэмрок Роверс" (Ирландия) — Победитель предварительного раунда
"Жальгирис" (Литва) — "Струга" (Северная Македония)
"Клаксвик" (Фарерские острова) — "Ференцварош" (Венгрия)
Группа 2
"Олимпия" (Словения) — "Валмиера" (Латвия)
ХИК (Финляндия) — "Ларн" (Северная Ирландия)
"Линкольн Ред Импс" (Гиьралтар) — "Карабах" (Азербайджан)
"Ракув" (Польша) — "Флора" (Эстония)
"Слован" (Словакия) — "Свифт" (Люксембург)
Группа 3
"Фарул" (Румыния) — "Шериф" (Молдавия)
"Хамрун Спартанс" (Мальта) — "Маккаби" Хайфа (Израиль)
"Урарту" (Армения) — "Зриньски" (Босния и Герцеговина)
"Партизани" (Албания) — БАТЭ (Беларусь)
"Астана" (Казахстан) — "Динамо" Тбилиси (Грузия)
Первые матчи первого отборочного раунда состоятся 11-12 июля, а ответные — 18-19 июля. Проигравшие команды выходят в третий отборочный раунд Лиги конференций.