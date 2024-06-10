Футболист "Зенита" перешел в махачкалинское "Динамо"

Защитник "Зенита" стал игроком "Динамо" Махачкала. Футболист будет выступать за клуб из Дагестана на правах аренды. Игрок также может быть выкуплен.

Защитник питерского "Зенита" Илья Кирш пополнил ряды махачкалинского "Динамо", сообщает пресс-служба дагестанского клуба.

Футболист будет выступать за махачкалинцев на правах аренды с последующим правом выкупа. Он проведет в составе команды сезон 2024-2025.

В прошлом сезоне Кирш был арендован "Ростовом". Футболист отыграл за клуб с берегов Дона три матча в Кубке России.

Кирш – воспитанник "Зенита". Защитник привлекался к играм за юношескую и молодежную сборные России.