Вестник Кавказа

"Динамо" Махачкала сыграет со "Спартаком" в Кубке России

"Динамо" Махачкала сыграет со "Спартаком" в Кубке России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве состоялась жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Своих соперников узнали грозненский "Ахмат" и махачкалинское "Динамо".

Жеребьевка группового этапа Путин РПЛ Кубка России по футболу состоялась в Москве. По ее итогам сформировался состав групп.

Махачкалинское "Динамо" начнет борьбу за трофей в группе А, где в соперники им достались московский "Спартак", "Крылья Советов" из Самары и "Динамо" Москва.

Что касается клуба из Чечни, то они попали в группу С, где грозненцам предстоит сразиться с "Краснодаром", ЦСКА и "Пари НН" из Нижнего Новгорода.

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