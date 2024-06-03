"Динамо" Махачкала сыграет со "Спартаком" в Кубке России

В Москве состоялась жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Своих соперников узнали грозненский "Ахмат" и махачкалинское "Динамо".

Жеребьевка группового этапа Путин РПЛ Кубка России по футболу состоялась в Москве. По ее итогам сформировался состав групп.

Махачкалинское "Динамо" начнет борьбу за трофей в группе А, где в соперники им достались московский "Спартак", "Крылья Советов" из Самары и "Динамо" Москва.

Что касается клуба из Чечни, то они попали в группу С, где грозненцам предстоит сразиться с "Краснодаром", ЦСКА и "Пари НН" из Нижнего Новгорода.