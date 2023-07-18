Фронтальное сокращение бюджета России: что будет с соцвыплатами?

Глава Минфина РФ прокомментировал ожидаемое сокращение бюджетных трат. В частности, Антон Силуанов разъяснил вопрос о соцвыплатах.
Расходы российского бюджета, которые подвергнутся фронтальному сокращению, не будут связаны с социальными выплатами, заверил министр финансов.
"Фронтальное сокращение - это равномерное снижение расходов по всем министерствам и ведомствам"
– Антон Силуанов
Чиновник подчеркнул, что социальные расходы, наоборот, возрастут. Силуанов уточнил, что речь идет о повышении различного рода обязательств государства перед людьми, включая:
- пенсии,
- заработные платы бюджетникам,
- пособия,
- выплаты на детей,
- помощь субъектам для поддержки населения.
Силуанов назвал и еще одну статью расхода, которой не коснется сокращение, - это траты на СВО, пишет АиФ.
В целом, считает глава Минфина, новая мера не такая "страшная", как кажется на первый взгляд.