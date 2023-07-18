Фронтальное сокращение бюджета России: что будет с соцвыплатами?

Опубликовано: 10:07, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Минфина РФ прокомментировал ожидаемое сокращение бюджетных трат. В частности, Антон Силуанов разъяснил вопрос о соцвыплатах.

Расходы российского бюджета, которые подвергнутся фронтальному сокращению, не будут связаны с социальными выплатами, заверил министр финансов.

"Фронтальное сокращение - это равномерное снижение расходов по всем министерствам и ведомствам"

– Антон Силуанов

Чиновник подчеркнул, что социальные расходы, наоборот, возрастут. Силуанов уточнил, что речь идет о повышении различного рода обязательств государства перед людьми, включая:

пенсии,

заработные платы бюджетникам,

пособия,

выплаты на детей,

помощь субъектам для поддержки населения.

Силуанов назвал и еще одну статью расхода, которой не коснется сокращение, - это траты на СВО, пишет АиФ.

В целом, считает глава Минфина, новая мера не такая "страшная", как кажется на первый взгляд.