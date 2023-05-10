Дефицит бюджета России за квартал достиг 3,4 трлн рублей

Опубликовано: 22:27, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минфин РФ отчитался по основным показателям исполнения бюджета за первый квартал 2023 года. Предварительно бюджетный дефицит составил 3,4 трлн рублей, нефтегазовые дохода упали на 50%.

Дефицит российского бюджета за период с января по апрель 2023 года равняется 3,4 трлн рублей, сообщает Минфин.

Доходы федерального бюджета

В ведомстве пояснили, что оценивают объем доходов в 7,8 трлн рублей. Это более чем на 20% меньше, чем за первые четыре месяца прошлого года.

"При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов - как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом - наблюдается устойчивая положительная динамика"

— Минфин РФ

Бюджетные расходы

Что касается расходов, то предварительно показатель составил 11,2 трлн рублей, что на более чем на четверть больше, чем в первом квартале прошлого года.

В начале апреля ведомство опубликовало прогноз, согласно которому бюджетный дефицит за данный период ожидался в размере 2,4 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы

В Минфине добавили, что нефтегазовые доходы в размере чуть более 2,2 трлн рублей сократились на 52% по таким причинам, как:

высокая база сравнения - то есть аналогичный период 2022 года,

удешевление нефти Urals,

уменьшение экспорта газа.

"Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год)"

— Минфин

В министерстве уверены, что налоговые поступления от нефтяного сектора постепенно выровняются за счет коррекции базы для "нефтяных" налогов и уменьшения дисконтов.

Исполнение бюджета в 2023 году

В ведомстве обратили внимание на то, что в текущем году бюджетные расходы будет определяться на базе предельного размера ассигнований согласно соответствующему закону и дополнительных ненефтегазовых доходов, за счет чего дефицит останется стабильным.