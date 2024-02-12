ФРГ поддерживает мирную повестку между Азербайджаном и Арменией – посол

Германия поддерживает мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил посол Германии в Азербайджане.
Страны Евросоюза, в частности Германия, поддерживают мирные переговоры между Ереваном и Баку.
«Я подтвердил это во время переговоров с обеими странами. Хорошо, что обе стороны согласились решать открытые вопросы без повторного применения силы»
– посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн
Напомним, что на полях международной конференции по безопасности в Мюнхене прошла встреча глав Азербайджана и Армении. Инициатором переговоров выступил глава ФРГ Олаф Шольц. Стороны обсудили перспектива диалога по нормализации отношений.