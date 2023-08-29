Flydubai задерживает вылет из Петербурга вторые сутки

На вторые сути задержан прямой рейс из Санкт-Петербурга в Дубай. Задержка связана с техническими причинами, не зависящими от аэропорта.

Из Пулково уже более 30 часов не могут вылететь в Дубай пассажиры рейса FZ 992A эмиратского перевозчика Flydubai.

"Вылет воздушного судна планировался 14 января в 00:30, однако по техническим причинам перенесен. В аэропорт Пулково для работы с пассажирами выехал сотрудник Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры"

– Северо-Западная транспортная прокуратура

По факту проводится проверка. Задержка вызвана не зависящими от Пулково причинами. В авиагавани с пассажирами работают представители Flydubai, передает ТАСС.

Другие рейсы авиакомпании отправляются в срок.