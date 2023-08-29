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Дубай обрел популярность среди россиян

Дубай обрел популярность среди россиян
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российские туристы стали чаще посещать Дубай. В этом году арабский курорт посетило свыше 600 тыс россиян. Россия стала вторым крупным поставщиком туристов в ОАЭ.

В пресс-службе Ассоциации туроператоров России сообщили о высоком спросе на отдых в Дубай среди российских путешественников.

Как отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян, Россия за первое полугодие стала вторым главным поставщиком туристов в город в ОАЭ. По итогам первых 6 месяцев на курорте отдохнуло 616 тыс граждан России.

Он подчеркнул, что сегодня Дубай по количеству туристов уступает лишь Индии (1,2 млн человек). При этом Мурадян заявил, что поток в ОАЭ по сравнению с прошлым годом увеличился на 99%.

"Закономерный рост связан с тем, что туроператоры сохранили объемы блочной перевозки в летний период, а перевозчики приняли решение оставить на лето зимнее расписание, чего ранее практически никогда не было"

- Артур Мурадян

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