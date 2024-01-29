Физули голосует на трех избирательных участках

Жители Физули сегодня смогут отдать свой голос на трех избирательных участках. Здесь зарегистрированы более 55 тыс избирателей.

ЭКСКЛЮЗИВ

Внеочередные президентские выборы проходят сейчас на территории города Физули. Здесь созданы три избирательных участка, на которых наблюдается активность граждан, передает корреспондент "Вестника Кавказа".

Отмечается, что на этих участках смогут проголосовать, как проживающие на территории города, так и граждане, которые приехали сюда работать.

На избирательном участке 77 зарегистрированы более 54 тыс граждан, на участке 76 – 976 граждан, на участке 75 – 1352 человек.

Уточняется, что на этих участках смогут отдать свой голос, в том числе и молодые люди, которые будут голосовать впервые.

Сегодня в Азербайджанской Республике проходят досрочные президентские выборы.

На пост президента претендуют несколько кандидатов:

Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан";

самовыдвиженец Захид Орудж;

самовыдвиженец Фуад Алиев;

Рази Нуруллаев от партии Национального фронта;

Фазиль Мустафа от Партии Великого созидания;

Эльшад Мусаев от Партии "Великий Азербайджан";

Гудрат Гасангулиев от Партии Единого народного фронта Азербайджана.

ЦИК республики будет объявлять предварительные итоги голосования в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Всего на территории страны были открыты 6537 участков, где избиратели могут отдать свой голос.

Число граждан, зарегистрированных на них достигает почти 6,5 млн.

Свыше 90 тыс наблюдателей будет сегодня следить за ходом выборов.

Впервые в истории выборы проходят, в том числе и на освобожденных от оккупации землях. Здесь созданы 26 участков для голосований.