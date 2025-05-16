Вестник Кавказа

Фидан планирует встретиться в Москве с Нарышкиным и Мединским – СМИ

Фидан планирует встретиться в Москве с Нарышкиным и Мединским – СМИ
© Фото: МИД Турции
Источник в МИД Турции информирует, что Хакан Фидан намерен пообщаться в Москве с советником президента РФ Мединским и главой СВР Нарышкиным.

Глава МИД Турции Хакан Фидан намерен провести встречи с советником президента РФ Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным в рамках своего визита в РФ, сообщают СМИ со ссылкой на источник в дипведомстве Турции. 

"Ожидается, что Хакан Фидан будет принят президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется встреча с советником президента Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным"

– дипломатический источник 

Отмечается, что у главы турецкой дипломатии запланированы встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также с представителями Российско-турецкой бизнес-ассоциации, сообщает агентство РИА Новости.

Ранее в МИД России сообщили, что Москва и Анкара намерены обсудить украинское урегулирование, а также ситуацию на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.

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