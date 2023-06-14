Фестиваль "Белая трость" пройдет в Ингушетии в сентябре

Международный фестиваль под названием "Белая трость" для слабовидящих и незрячих детей проведут осенью в Ингушетии. Мероприятие анонсировали власти республики.
Фестиваль состоится в Сунже. Он назначен на конец сентября, и подготовка идет полным ходом.
Организаторы ставят задачу помочь детям в реабилитации, как культурной, так и творческой.
Во Дворец культуры в Сунже как почетный гость прибудет и основательница фестиваля - Диана Гурцкая.
В программу войдет выставка-аукцион, на которой будут представлены работы, созданные детьми.
Проведение фестиваля высоко оценил глава республики.
"Я очень надеюсь, что проведение таких мероприятий в нашей республике станет традицией и будет способствовать развитию культурной и творческой реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья"
– Махмуд-Али Калиматов.