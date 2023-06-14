Фестиваль "Белая трость" пройдет в Ингушетии в сентябре

Опубликовано: 4:30, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Ингушетия примет традиционный фестиваль "Белая трость" в 2023 году. Слабовидящие и незрячие дети соберутся на него осенью. На мероприятие приедет Диана Гурцкая.

Международный фестиваль под названием "Белая трость" для слабовидящих и незрячих детей проведут осенью в Ингушетии. Мероприятие анонсировали власти республики.

Фестиваль состоится в Сунже. Он назначен на конец сентября, и подготовка идет полным ходом.

Организаторы ставят задачу помочь детям в реабилитации, как культурной, так и творческой.

Во Дворец культуры в Сунже как почетный гость прибудет и основательница фестиваля - Диана Гурцкая.

В программу войдет выставка-аукцион, на которой будут представлены работы, созданные детьми.

Проведение фестиваля высоко оценил глава республики.

"Я очень надеюсь, что проведение таких мероприятий в нашей республике станет традицией и будет способствовать развитию культурной и творческой реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья"



– Махмуд-Али Калиматов.