Фестиваль бардовской песни пройдет в КЧР

Опубликовано: 21:18, 18 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Исполнители и любители авторской песни соберутся в конце июля в Архызе на фестиваль. Победители конкурсной программы получат призы.

Фестиваль авторской песни, посвященный Юрию Визбору, пройдет в Архызе в конце июля. Об этом рассказали в Центре народной культуры КЧР.

Мероприятие под названием "Горные вершины" начнется 28 и завершится 31 июля. Оно соберет свыше ста исполнителей и коллективов со всей России, а также из Прибалтики.

Артисты примут участие в конкурсе в нескольких номинациях. Жюри выберет нескольких победителей. Чтобы стать им, надо будет продемонстрировать лучшее исполнение:

бардовской песни,

песен "классиков жанра" Юрия Визбора и Владимира Высоцкого.

На фестивале также пройдет концерт, зрителями которого станут сами участники. На сцену выйдут творческие ансамбли республики. Запланирована и творческая встреча для всех желающих с традиционным названием "Костер дружбы". Состоятся также гала-концерт. Победителей конкурса наградят на специальной церемонии.