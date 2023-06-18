Фестиваль бардовской песни пройдет в КЧР

Фестиваль авторской песни, посвященный Юрию Визбору, пройдет в Архызе в конце июля. Об этом рассказали в Центре народной культуры КЧР.
Мероприятие под названием "Горные вершины" начнется 28 и завершится 31 июля. Оно соберет свыше ста исполнителей и коллективов со всей России, а также из Прибалтики.
Артисты примут участие в конкурсе в нескольких номинациях. Жюри выберет нескольких победителей. Чтобы стать им, надо будет продемонстрировать лучшее исполнение:
- бардовской песни,
- песен "классиков жанра" Юрия Визбора и Владимира Высоцкого.
На фестивале также пройдет концерт, зрителями которого станут сами участники. На сцену выйдут творческие ансамбли республики. Запланирована и творческая встреча для всех желающих с традиционным названием "Костер дружбы". Состоятся также гала-концерт. Победителей конкурса наградят на специальной церемонии.