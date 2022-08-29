Федор Конюхов пересек ОАЭ на верблюде

Успешно завершилась экспедиция Федора Конюхова по Объединенным Арабским Эмиратам. За две недели он в составе экспедиции на верблюдах пересек страну, побывав по всех эмиратах.

Экспедиция «Через семь эмиратов» состоялась в ОАЭ. Участником стал российский путешественник Федор Конюхов.

Данная экспедиция стала первой в истории совместной экспедицией России и ОАЭ. Маршрут протяженностью 560 км был согласован в короткие сроки, все семь эмиратов дали разрешения, после чего караван стартовал.

Путешественники - пять россиян и пять эмиратских погонщиков - выдвинулись 27 января из пригорода Аль-Айна в Абу-Даби. Финальной точкой путешествия стал город Аль Саади в Рас-Аль-Хайме. Также караван прошел через Дубай, Шарджу, Аджман, Фуджейру, Умм эль-Кайвейн.

Путешествие было организовано при поддержке РГО, генконсульства РФ в Дубае, департамента по развитию туризма эмирата Рас-Аль-Хайма.

Теперь Федор Конюхов планирует новую экспедицию, он намерен пересечь весь Аравийский полуостров.

Отметим, что январь - самый холодный месяц в ОАЭ, в пустыне температура может опускаться до плюс 5.