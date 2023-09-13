Фармацевтический завод на 100 рабочих мест построят в Чечне

Индийский инвестор готов создать завод лекарств в Чечне. Предприятие будет выпускать антибиотики, а также лекарства от туберкулеза и ВИЧ.
Медицинские препараты будет выпускать завод, который планирует построить в Чечне индийская компания. О планах и договоренностях рассказали в руководстве ЧР.
"Вопросы строительства завода обсудили руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов с руководством компании "Виренд Интернейшнл""
– пресс-служба
Участники встречи обсудили ключевые моменты:
- основные параметры инвпроекта,
- условия для его реализации, которые сможет обеспечить Чечня,
- как будет реализоваться продукция.
В будущий завод необходимо будет вложить порядка миллиарда рублей. На нем будут созданы сто рабочих мест.