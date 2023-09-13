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Фармацевтический завод на 100 рабочих мест построят в Чечне

Фармацевтический завод на 100 рабочих мест построят в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Индийский инвестор готов создать завод лекарств в Чечне. Предприятие будет выпускать антибиотики, а также лекарства от туберкулеза и ВИЧ.

Медицинские препараты будет выпускать завод, который планирует построить в Чечне индийская компания. О планах и договоренностях рассказали в руководстве ЧР.

"Вопросы строительства завода обсудили руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов с руководством компании "Виренд Интернейшнл""

– пресс-служба

Участники встречи обсудили ключевые моменты:

  • основные параметры инвпроекта,
  • условия для его реализации, которые сможет обеспечить Чечня,
  • как будет реализоваться продукция.

В будущий завод необходимо будет вложить порядка миллиарда рублей. На нем будут созданы сто рабочих мест.

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