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Первый битумный завод на Северном Кавказе откроется в Чечне

Трубы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Еще одно новое предприятие появится в Чечне - налоги с него будут пополнять республиканский и местный бюджеты. Битумный завод начнут строить в будущем году.

Первый на Северном Кавказе битумный завод построят в Чечне, рассказал премьер региона Муслим Хучиев.

По его словам, предприятие будет производить 100 тыс т битума ежегодно. Его возведение стартует в будущем году, пока идет работа над проектом, пишет ТАСС.

"Это один из приоритетных проектов Чеченской Республики, реализация которого позволит создать более 150 новых рабочих мест"

– Муслим Хучиев

Чиновник обратил внимание на то, что на данный момент в СКФО нет ни одного предприятия, которое выпускало бы битум, так что завод в Чечне будет первым.

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