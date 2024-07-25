Exit-poll: Полад Бюльбюль оглы будет работать в Милли Меджлисе VII созыва

Бывший посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, как и планировал, был избран в Милли Меджлис VII созыва представителем Шуши, что следует из информации exit-poll.

Из результатов опубликованных сегодня exit-poll парламентских выборов в Азербайджане следует, что в Шуша-Агдам-Ходжавендском избирательном округе №124 большинство избирателей отдали свои голоса экс-послу АР в России, знаменитому певцу и композитору Поладу Бюльбюль оглы.

Таким образом, реализовались планы Полада Бюльбюль оглы продолжить государственную службу в статусе депутата после отставки с поста дипломатического представителя Азербайджана в РФ.

Полад Бюльбюль оглы баллотировался в депутаты в статусе беспартийного кандидата. Шуша, чьи жители выбрали его своим представителем – родной город его отца Бюльбюля, и Полад Бюльбюль оглы ранее говорил, что хотел бы представлять в Милли Меджлисе VII созыва именно Шушу.

Напомним, что общие данные exit-poll показывают победу правящей партии "Ени Азербайджан" – у нее будет не менее 63 из 125 депутатских мандатов. При этом второе место занимает не какая-либо оппозиционная партия, а группа беспартийных кандидатов – у них порядка 43 мандатов.