"Евровидение-2024" пройдет с Израилем

Организаторы "Евровидения-2024" разрешили участвовать в музыкальном конкурсе в Мальме. Ранее в Испании призывали применить к Израилю те же стандарты, что и к России.

Израиль допущен к песенному конкурсу "Евровидение-2024", который в текущем году состоится в шведском городе Мальме, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на организатора конкурса.

Ранее партия "Подемос" из Испании призвала Европейский вещательный союз применить в отношении Израиля те же стандарты, что и к России в рамках конкурса. Там напомнили о наложении вето на Россию после начала СВО.

Гендиректор Союза Ноэль Курран заявил, что задача его организации заключается в совсем другом, а не в сравнении различных конфликтов.

Он также добавил, что госкомпания KAN выполнила все правила конкурса этого года и сможет участвовать в "Евровидении" в этом году.