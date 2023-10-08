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Азербайджан отобрал претендентов на поездку на «Евровидение-2024»

Азербайджан отобрал претендентов на поездку на «Евровидение-2024»
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджан отобрал исполнителей, которые поборются за возможность представить страну на «Евровидении» в 2024 году. Музыкальный конкурс пройдет в Швеции в мае.

В Азербайджане подвели итоги приема заявок на участие в отборе музыкального конкурса «Евровидение-2024», пишет пресс-служба Общественного телевидения и радио АР.

Для участия в отборе поступило 214 песен: 88 были написаны азербайджанскими музыкантами, остальные – зарубежными.

Организаторы выразили благодарность всем участникам. При этом имя победителя отбора на музыкальный конкурс и песня, с которой конкурсант отправится в Швецию, официальный вещатель не раскрыл.

Стоит добавить, что конкурс «Евровидение-2024» пройдет в Мальме в мае.

 

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